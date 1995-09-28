Газовый узел

Британская газовая группа обнаруживает месторождение Gaza Marine в 17−21 морской миле от побережья Газы; его объем оценивают в 28,5 млрд куб. м. Заключено 25-летнее соглашение на разведку газа и разработку Gaza Marine, по которому 60% прав перешло в пользу British Gas Group (BG, c 2016 года является подразделением Shell), 30% — Consolidated Contractors Company, палестинской частной организации, связанной с Палестинской автономией, еще 10% — Палестинскому инвестиционному фонду.



Компании, входящие в консорциум Yam Thetis (американская Noble Energy и израильская Delek Group), впервые обнаруживают газ в Восточном Средиземноморье. Проведено первое пробное бурение на израильском газовом месторождении Noa (по оценкам, 1,1 млрд куб. м), прилегающем к Gaza Marine; открыто Mari-B, другое месторождение (по оценкам, добавляем 42,5 млрд куб. м).



BG Group предлагает поставлять газ из Египта, Газы и Израиля (месторождения у Ашкелона) компании Israel Electric Corporation для последующего производства электроэнергии. Премьер-министр Израиля Эхуд Барак предоставил BG Group разрешение на строительство первой скважины в Gaza Marine, получившей название Marine-1. Палестинская администрация одобрила план строительства трубопровода, соединяющего газовые месторождения в море с Газой. Стоимость проекта — $ 150 млн.